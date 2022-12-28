Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
19 минут назад

Гонконг смягчил ограничения на въезд для россиян

Lenta.ru

Гонконг смягчил правила въезда для иностранных путешественников, в том числе россиян, с 29 декабря. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на главу администрации Гонконга Джона Ли.

Гонконг смягчил ограничения на въезд для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно обновленным протоколам, туристам больше не потребуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 для въезда в специальный административный район Китая. Кроме того, власти освобождают отдыхающих от обязанности иметь документ о вакцинации при посещении общественных мест.

«Город достиг относительно высокого уровня вакцинации, что создает противоэпидемический барьер. В Гонконге имеется достаточное количество лекарств для борьбы с COVID-19, а медицинские работники накопили богатый опыт борьбы с пандемией», — заявил Ли.

По его словам, гонконгские власти постепенно готовятся отменить все ковидные ограничения. При этом отмечается, что в регионе продолжает действовать правило об обязательном ношении защитных масок в местах большого скопления людей.

Ранее в декабре в Гонконге также отменили для прибывающих туристов трехдневные коронавирусные ограничения на посещение ряда общественных заведений, таких как бары, рестораны, музеи, храмы. Решение о смягчение ковидных огранчиений основано на последних данных и оценках рисков распространения вируса в регионе.

Новости путешествий,Джон Ли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители