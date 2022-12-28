Гонконг смягчил ограничения на въезд для россиян

Гонконг смягчил правила въезда для иностранных путешественников, в том числе россиян, с 29 декабря. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на главу администрации Гонконга Джона Ли.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно обновленным протоколам, туристам больше не потребуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 для въезда в специальный административный район Китая. Кроме того, власти освобождают отдыхающих от обязанности иметь документ о вакцинации при посещении общественных мест.

«Город достиг относительно высокого уровня вакцинации, что создает противоэпидемический барьер. В Гонконге имеется достаточное количество лекарств для борьбы с COVID-19, а медицинские работники накопили богатый опыт борьбы с пандемией», — заявил Ли.

По его словам, гонконгские власти постепенно готовятся отменить все ковидные ограничения. При этом отмечается, что в регионе продолжает действовать правило об обязательном ношении защитных масок в местах большого скопления людей.