В России анонсировали появление «карты туриста» для иностранцев

«Карта туриста» для безналичных расчетов иностранных граждан в России будет запущена в ближайшее время. Ее скорое появление анонсировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит РИА Новости.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Зампред правительства отметил, что въезжающие в страну иностранцы смогут быстро активировать карту и пользоваться ей для платежей, не входя при этом в конфликт с международным законодательством.

По словам Чернышенко, «карта туриста» может быть как виртуальной, так и пластиковой, работающей на платежной системе «Мир».

«ЦентЦентробанк активно занимается этим вопросом, нас поддерживает, и думаю, что в ближайшее время это будет сделано», — добавил он.