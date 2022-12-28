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2 часа назад

В России анонсировали скорое появление «карты туриста» для иностранцев

Lenta.ru

«Карта туриста» для безналичных расчетов иностранных граждан в России будет запущена в ближайшее время. Ее скорое появление анонсировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит РИА Новости.

В России анонсировали появление «карты туриста» для иностранцев
Фото: Лента.руЛента.ру

Зампред правительства отметил, что въезжающие в страну иностранцы смогут быстро активировать карту и пользоваться ей для платежей, не входя при этом в конфликт с международным законодательством.

По словам Чернышенко, «карта туриста» может быть как виртуальной, так и пластиковой, работающей на платежной системе «Мир».

«ЦентЦентробанк активно занимается этим вопросом, нас поддерживает, и думаю, что в ближайшее время это будет сделано», — добавил он.

Ранее в декабре глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с представителями туриндустрии заявил, что в России создадут «карту туриста» для иностранцев с целью увеличения въездного турпотока. Более того, министр подчеркнул, что в планах у властей перезапустить электронную визу.

Новости путешествий,Дмитрий Чернышенко,Максим Решетников,Банк России,Минэкономразвития,
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