Сразу два аэропорта подняли на уши из-за пропавшей шубы

Грузчиков сразу двух аэропортов — екатеринбургского Кольцово и московского Внуково — обвинили в краже норковой шубы у пассажирки. Пока она летела из Екатеринбурга в столицу, кто-то, видимо, решил подогнать новогодний подарок стоимостью 120 000 рублей своей благоверной. Пострадавшая уверена, что причастен кто-то, кто работает с багажом, ведь она сама уложила шубу в чемодан, который сдала при регистрации.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Причём женщина и подумать не могла, что случится такая вопиющая ситуация. Поэтому по прибытии в Москву она и не стала всё проверять сразу и обнаружила пропажу только дома.

Шокированная россиянка тут же обратилась за помощью в полицию, чтобы там проверили работников двух воздушных гаваней.

И казалось бы, что это самый большой куш, что сорвали воришки. Однако это они ещё не повстречались с владелицей самой дорогой шубы, проданной в Подмосковье в сентябре. Роскошное меховое облачение обошлось россиянке в 18 млн рублей. Сделана эта шуба из меха канадской рыси на территории нашей страны.

Кстати, в 2021-м самая дорогая шуба, купленная в России, стоила 24,9 млн рублей. Однако она была импортной.