В Израиле откроют для посещения Силоамскую купель, где Иисус исцелил слепого

Израильские археологи вот-вот начнут раскопки священного объекта.

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Управление древностей Израиля заявило о том, что фонд "Город Давида" приступает к раскопкам Силоамской купели, фигурирующей в Новом Завете. Именно в ней, по евангельскому преданию, Христос исцелил слепого. Как пишет Jerusalem Post, купель должны полностью восстановить и открыть для посещения жителей города и туристов.

Издание цитирует речь мэра Иерусалима Моше Лиона, что Силоамская купель в национальном парке города Давида является объектом исторического, национального и международного значения, и что вскоре это священное место сделают доступным для миллионов посетителей, приезжающих в Израиль.

Напомним, Силоамская купель – исторический памятник в городе Давида. При царе Езекии, 2700 лет назад, она служила резервуаром для источника Гихон, из которого вода подводилась по подземным туннелям, являясь тем самым элементом системы водоснабжения Иерусалима. Её еще можно называть бассейном. Археологи полагают, что в эту купель окунались как в ритуальную ванну (микву) паломники, чтобы очиститься, прежде чем войти в Иерусалимский храм.

Еще в 1880 году здесь обнаружили надпись на древнееврейском языке с описанием водоотвода из источника Гихон. Надпись хранится в Стамбульском археологическом музее. Она сделана при жизни царя Езекии.