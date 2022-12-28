В Ассоциации туроператоров России (АТОР) разъяснили, в каких странах все еще нужно носить маски. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Так, в некоторых европейских странах до сих пор обязательно ношение FFP-2 в общественном транспорте. Это правило касается Австрии, Кипра, Канарских островов, регионов на юге Испании, а также двух регионов в Германии. Речь идет о Саксонии и Баварии.

В странах Азии принято носить маску и без правил. Однако в Китае, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Индонезии и Малайзии ношение масок в закрытых общественных помещениях остается обязательным.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Китае, в Индии также обновили требования к туристам. Так, там тестируют 2% прилетающих на каждом рейсе из-за рубежа. Тестирование выполняется выборочно. Кроме того, для посещения некоторых общественных мест и достопримечательностей нужно предоставить результат ПЦР-теста. Например, без него не пустят в Тадж-Махал.