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2 часа назад

АТОР: в некоторых странах туристам до сих пор нужно носить маски

Мария Каткова

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) разъяснили, в каких странах все еще нужно носить маски. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Так, в некоторых европейских странах до сих пор обязательно ношение FFP-2 в общественном транспорте. Это правило касается Австрии, Кипра, Канарских островов, регионов на юге Испании, а также двух регионов в Германии. Речь идет о Саксонии и Баварии.

В странах Азии принято носить маску и без правил. Однако в Китае, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Индонезии и Малайзии ношение масок в закрытых общественных помещениях остается обязательным.

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В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Китае, в Индии также обновили требования к туристам. Так, там тестируют 2% прилетающих на каждом рейсе из-за рубежа. Тестирование выполняется выборочно. Кроме того, для посещения некоторых общественных мест и достопримечательностей нужно предоставить результат ПЦР-теста. Например, без него не пустят в Тадж-Махал.

Ранее сообщалось, что в АТОР рассказали о ценах на путешествие в Рождество.

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