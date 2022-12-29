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1 час назад

Отечественная авиакомпания «выбросила» в продажу билеты дешевле тысячи рублей

Мир новостейиещё 3

По данным официального релиза перевозчика, можно купить проездные документы, заплатив от 975 рублей.

Отечественная авиакомпания «выбросила» в продажу билеты дешевле тысячи рублей
Фото: Мир новостейМир новостей

Отмечается, что спецпредложение действительно для рейсов, выполняемых по Приморскому краю на январь — март 2023 года. Стоимость проездных документов составляет от 975 до 3166 рублей. По акционным ценам российские путешественники могут купить билеты по таким направлениям, как Владивосток, Терней, Амгу, Преображение, Кавалерово, Дальнегорск, Пластун, Единка и Светлая.

При этом туристам следует обратить внимание, что окончательная стоимость зависит от направления и даты полета.

Билеты в рамках акции уже доступны на официальном сайте авиаперевозчика.

Вера Сергеева.

Фото: Pixabay.com

Новости путешествий,Вера Сергеева,
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