Отечественная авиакомпания «выбросила» в продажу билеты дешевле тысячи рублей

Отмечается, что спецпредложение действительно для рейсов, выполняемых по Приморскому краю на январь — март 2023 года. Стоимость проездных документов составляет от 975 до 3166 рублей. По акционным ценам российские путешественники могут купить билеты по таким направлениям, как Владивосток, Терней, Амгу, Преображение, Кавалерово, Дальнегорск, Пластун, Единка и Светлая.