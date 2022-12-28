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55 минут назад

В России предрекли увеличение турпотока из одной страны

Lenta.ru

Поток туристов из Китая в Россию начнет восстанавливаться с лета. Такое мнение ТАСС высказал представитель Российского союза туриндустрии в Китае Александр Фолько. Так он прокомментировал ослабление карантинных ограничений в КНР с 8 января.

В России предрекли увеличение турпотока из одной страны
Фото: Лента.руЛента.ру

Фалько отметил, что моментального роста не будет, поскольку турфирмам «потребуется время на раскачку». В частности, авиаперевозчикам нужно запустить дополнительные рейсы, а турфирмам — набрать сотрудников, создать новые маршруты, выстроить ценовую политику, и только потом начать продажи.

«Потребуется небольшой временной лаг, <...> У нас есть время до сезона, чтобы турфирмы могли все привести в порядок. Нам повезло, что время есть, потому что сейчас не разгар сезона, не лето», — считает Фалько.

Он напомнил, что поток китайских туристов в России всегда начинал увеличиваться в апреле, когда в стране устанавливается теплая погода. Сам сезон начинается в конце мая и продолжается до конца сентября.

Ранее стало известно, что власти КНР хотят открыть границу для иностранных путешественников с 8 января. Также с указанной даты планируется отменить обязательный карантин для въезжающих.

Новости путешествий,Российский союз туриндустрии,
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