Туристы считают, что путешествие важнее оливье и шампанского

Подписчики «Крыши ТурДома» провели перекличку: оказалось, что среди них немало тех, кто встретит Новый год в полете. Туристы объяснили, как так вышло, а редакция выяснила, какие авиакомпании готовы порадовать пассажиров приятными мелочами.

Фото: TourDom TourDom

Некоторые пояснили, что полет выбрали из-за более выгодной цены по сравнению с другими датами: «Лечу 31 декабря в Гоа, Новый год встречу на борту AZUR air. Почему именно в эту ночь? Ответ простой, без романтики: билеты были дешевые». Для кого-то подобные путешествия уже стали традицией: «Раньше цены на рейсы с 31-го на 1-е всегда были значительно ниже. Брал именно их и летел в отпуск. И не важен был этот формализм и символизм поднять бокалы и успеть до 12 часов. Путешествие важнее салата». Есть и те, кто в новогоднюю ночь завершает отпуск: «Буду возвращаться из Египта, из лета в зиму –.через Москву во Владивосток!»

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К слову про праздничный оливье, в отдельных случаях можно не остаться без него даже на борту самолета. На рейсах «Уральских авиалиний» праздничный ужин доступен для заказа по цене от 535 руб. В него войдут еще и пельмени. Utair приготовила свои варианты, правда, без самого популярного салата. Но в каждом из них для новогоднего настроения будут мандарины. Здесь ужин обойдется в 1250 руб. Но услуги у обоих перевозчиков доступны не для всех рейсов, а только из отдельных аэропортов. В остальном новогоднее настроение придется устраивать себе самостоятельно – в кафе в терминалах, ну или в duty free.

Некоторые из наших подписчиков в новогоднюю ночь окажутся не в кресле аэробуса, а в вагоне поезда. О возможности изрядно сэкономить благодаря акции РЖД сообщали заранее. И некоторым это удалось: «Еду в Новый год на Родину. Поезд, плацкарт, верхняя полка. Билет дешевле. На 30 декабря билеты по 7 тыс. А я за 2 еду». В меню вагонов-ресторанов и вагонов-бистро, как утверждает перевозчик, включили классические новогодние блюда, а в развлекательный контент мультимедийных систем – тематические фильмы, книги, музыку. Всех юных пассажиров в новогоднюю ночь ждет сладкий подарок на любом поезде дальнего следования.