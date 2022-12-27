Названа самая популярная страна у российских туристов в 2022 году

Самой популярной страной для отдыха у россиян в 2022 году названа Турция. Такие итоги туристического года подвели в Ассоциации туроператоров России (АТОР) во вторник, 27 декабря.

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Специалисты отметили, что Турция возглавила рейтинг с показателем 5,3 миллиона российских туристов за год. На втором месте оказалась Абхазия, куда отправились 1,1 миллиона граждан России. ОАЭ, Египет и Таиланд замкнули пятерку лидеров с показателями миллион, менее 900 тысяч и 410 тысяч россиян соответственно. В рейтинге из 17 стран также оказались Мальдивы, Доминикана, Шри-Ланка, Сербия, Куба, Катар, Индия (Гоа), Израиль, Сейшелы, Венесуэла, Иран, Индонезия.