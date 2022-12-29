В Диснейлендах США разработали правила поведения для посетителей из-за участившихся драк

В Диснейлендах Калифорнии и Флориды разработали свод правил поведения для посетителей на фоне роста количества драк в парках в 2022 году. Об этом сообщает The New York Post. Правила под заголовком "Это нужно знать заранее" опубликованы на официальных сайтах парков. Там же гостей предупреждают, что в случае нарушения они будут выдворены с территории. "Мы просим всех, кто приходит в это радостное место, проявлять к другим людям уважение, доброту и сопереживание", - говорится на сайте Диснейленда в Калифорнии. Составители правил предупреждают, что в парке нужно быть вежливыми по отношению к посетителям и персоналу, "не используя бранных слов и воздерживаясь от небезопасных, незаконных, деструктивных или оскорбительных поступков". Посетителей также просят не нарушать очереди на аттракционы и не занимать их для других людей. Аналогичные требования предъявляются к гостям парка во Флориде. На сайте предупреждают, что те, кто не может выполнить эти "простые пожелания", будут вынуждены покинуть территорию. Ранее сообщалось, что две сестры разделись и подрались в Диснейленде.