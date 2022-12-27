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1 час назад

Что подтолкнет россиян больше путешествовать внутри страны

TourDom

Способны ли предложения внутреннего туризма заменить иностранные курорты? Редакция TourDom.ru поинтересовалась у читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома» их мыслями и идеями.

Что подтолкнет россиян больше путешествовать внутри страны
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Многие оказались уверены, что заменить иностранные курорты ничем невозможно, и поддержали такое мнение: силы должны быть направлены на повышение общего уровня жизни населения, чтобы люди могли себе позволить отдыхать за границей и расширять свой кругозор. В шутку пишут, что заставить некоторых россиян путешествовать внутри страны сможет только смена климата или закрытие границ.

На самом же деле большинству туристов зарубежный отдых недоступен. Курорты в России могут предложить много вариантов размещения, но подписчики жалуются, что зачастую в России туристический сервис и гостеприимство не соответствуют высоким ценникам. Черноморские курорты в сезон переполнены, поэтому нужно искать другие варианты.

В обсуждении подняли тему развития географии активных путешествий по России. Многие уверены, что потенциал нашей страны не ограничивается известными точками вроде Алтая, Байкала или Териберки и следует обратить внимание на популяризацию отдыха на природе – горные реки, вулканы, озера могут привлечь много туристов, если вложиться в развитие инфраструктуры. Нужны оборудованные маршруты, чтобы любители пеших прогулок или велопоходов могли следовать по ним и с комфортом останавливаться в красивых местах.

Наконец, предлагают определить приоритеты и цели развития туризма. Методы продвижения горнолыжных курортов, отдыха у моря и культурных туров по городам будут сильно отличаться, и невозможно преуспеть сразу во всем.

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