Опытный образец лайнера МС-21 доставил в Калининградскую область Деда Мороза

ХРАБРОВО /Калининградская область/, 27 декабря. /ТАСС/. Опытный образец авиалайнера МС-21 компании "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") во вторник доставил Деда Мороза со Снегурочкой в самый западный регион России - Калининградскую область, передает корреспондент ТАСС из аэропорта Храброво, где совершил посадку самолет.

"Раньше я все время ездил на санях, а в этом году решил на таком изумительном самолете. Быстро, выгодно, удобно, очень комфортный салон", - сказал журналистам Дед Мороз после спуска с борта по трапу, заверив также, что он не боится растаять в Калининграде, несмотря на оттепель.

В аэропорту самолет встретил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который после посадки поднялся на борт и осмотрел авиалайнер. "Зашел внутрь, посмотрел, дедушка не обманывает - хороший салон. Пообщался и с пилотами, они говорят, что машина хорошая, ждут, когда будут летать в массовом порядке на этих самолетах. И мы ждем эту машину очень, ведь для нас, для калининградцев, очень важна авиасоставляющая для связи с "большой Россией", - сказал Алиханов журналистам. После этого губернатор с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили детей, которые встречали рейс в терминале аэропорта Храброво, и вручили им новогодние подарки.

Как отметил генеральный директор аэропорта Храброво Александр Корытный, аэропорт готов обслуживать авиалайнеры МС-21. "Аэропорт принял этот борт, мы в готовности принимать и в дальнейшем такие же самолеты, технически готовы абсолютно. В калининградском аэропорту есть вся техника для наземного обслуживания, для приема воздушных судов такого типа", - отметил он.