Утвержден план развития курорта Абрау-Дюрсо

К 2030 году планируется увеличить туристический поток на знаменитый российский курорт Абрау-Дюрсо до 1 млн человек. В этих целях был создан мастер-план, реализация которого будет проходить совместно с инвесторами, передает издание «Юга» со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Планируется, что на территории курорта возведут 14 объектов туристической инфраструктуры на 704 номера. Первые объекты будут построены уже в 2023 году.

Помимо этого, будет проложена новая часть дороги, появится обновленный пирс, а также прибавится количество мест на парковках.