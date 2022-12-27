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2 часа назад

Утвержден план развития курорта Абрау-Дюрсо

runews24.ru

К 2030 году планируется увеличить туристический поток на знаменитый российский курорт Абрау-Дюрсо до 1 млн человек. В этих целях был создан мастер-план, реализация которого будет проходить совместно с инвесторами, передает издание «Юга» со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

Утвержден план развития курорта Абрау-Дюрсо
Фото: runews24.rurunews24.ru

Планируется, что на территории курорта возведут 14 объектов туристической инфраструктуры на 704 номера. Первые объекты будут построены уже в 2023 году.

Помимо этого, будет проложена новая часть дороги, появится обновленный пирс, а также прибавится количество мест на парковках.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, до конца текущего года на курорте Абрау-Дюрсо планируется завершение строительства системы очистных сооружений и водоотведения.

Новости путешествий,Александр Руппель,Правительство РФ,
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