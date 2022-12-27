Туристы клянутся больше не приезжать в Рязань из-за гололёда

«Сегодня моя работа была фактически сорвана. Вот честно, такого унижения я не испытывала уже давно», - написала в соцсетях экскурсовод из Рязани Ксения Паначева, принимавшая 25 декабря в своем городе группу туристов из Москвы.

Фото: Tourdom Tourdom

«25 человек, в основном старшего возраста, приехали на один день, - сообщила Ксения. - Начали с Соборного парка и пошли к памятнику Есенину. Вокруг него и Спаса на Яру голый лед. Я не преувеличиваю. Невозможно ходить. Доковыляли до Кремля. Вокруг храма каток».

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По ее словам, пожилая туристка спросила: «А когда мы попадем в цивилизацию?» А мы-то уже в цивилизации, - пишет Ксения. - Главные исторические и архитектурные объекты города как-никак!»

Экскурсовод не скрывает возмущения: “Почему я должна получать зуботычины за провальную работу чужих мне людей? Я-то свою работу выполняю добросовестно. Почему я должна слушать, как люди поносят мой город, при этом понимая, что они правы, а я ничего не могу сделать? Почему я должна чуть ли не из штанов выпрыгивать, чтобы хоть как-то сгладить негатив и разрядить обстановку?”.

В конце экскурсионного дня она услышала отчетливое ворчание:

«В эту Рязань больше ни ногой». «Эти 25 человек не просто больше не вернутся, - продолжает Ксения. - Каждый из них обязательно поделится впечатлениями с друзьями, близкими и коллегами по работе. И вот умножьте 25, допустим, на три. И что мы имеем в итоге? Недополученные прибыли, налоги и зарплаты. И главное: безвозвратно испорченный имидж города».

Читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома», побывавшие недавно в Рязани, подтверждают: город не очищен от снега и льда от слова совсем. Лёд даже не посыпан песком.

«Хотя бы на турмаршруте, который везде пиарится, можно было же так сделать».

Впрочем, другие пользователи сообщают, что и в других российских городах картина не лучше: «В Петербурге на прошлой неделе - такой же каток по всему городу, включая центр». «В пятницу были с группой в Коломне. Прогулку по Кремлю отменили по причине жуткого гололёда. Территорию в историческом центре начали посыпать только в 16.00!». “Вы ещё в Брянске не были! Вчера у цирка, видимо в преддверии каких то событий, намерзшие за месяц глыбы счищали вместе с верхним слоем плитки”.