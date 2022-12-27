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4 часа назад

Туристы назвали свои "открытия года" в России

Мира Маркина

Путешествующие по России граждане назвали свои "открытия года". Результатами совместного исследования СК "Росгосстрах" и туроператора туров по России "Большая страна" поделилась "Мослента".

Туристы назвали свои "открытия года" в России
Фото: UnsplashUnsplash

"Открытием этого года для наших соотечественников стали Дагестан (32%), Алтай (25%), Карелия (25%), Калининградская область (23%), Байкал (22%), Камчатка (19%)", – сообщают эксперты.

Кроме того, более половины респондентов (53%) стали намного больше путешествовать в 2022 году по России. При этом каждый пятый признался, что раньше отдыхал только за границей и лишь недавно начал открывать для себя родную страну.

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36% предпочитают самостоятельные поездки, а 59% пользуются услугами турагентств.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Санта-Клаус пролетел над Россией.

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