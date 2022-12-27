Туристы назвали свои "открытия года" в России

Путешествующие по России граждане назвали свои "открытия года". Результатами совместного исследования СК "Росгосстрах" и туроператора туров по России "Большая страна" поделилась "Мослента".
"Открытием этого года для наших соотечественников стали Дагестан (32%), Алтай (25%), Карелия (25%), Калининградская область (23%), Байкал (22%), Камчатка (19%)", – сообщают эксперты.
Кроме того, более половины респондентов (53%) стали намного больше путешествовать в 2022 году по России. При этом каждый пятый признался, что раньше отдыхал только за границей и лишь недавно начал открывать для себя родную страну.
36% предпочитают самостоятельные поездки, а 59% пользуются услугами турагентств.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Санта-Клаус пролетел над Россией.