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4 часа назад

Китай послал еще один сигнал о готовящемся открытии страны для туристов

TourDomиещё 3

Китай подал еще один сигнал о предстоящем открытии страны для иностранных туристов. В МИД КНР рассказали, что намерены упростить выдачу деловых, учебных и гостевых виз. В начале декабря для этой категории уже были смягчены ковидные ограничения, несмотря на новый всплеск заболеваемости. Отмечается, что большинство зараженных переносят инфекцию бессимптомно, а летальность крайне низкая, поэтому Китай в начале года собирается отказаться от политики «нулевой терпимости» к COVID-19, открыть границы и отменить карантин.

Китай намекнул на готовящееся открытие страны для туристов
Фото: TourdomTourdom

Планируется также улучшать работу пунктов пропуска через государственную границу и планомерно увеличивать поток китайских туристов, отправляющихся за рубеж.

По информации от одной из китайских принимающих фирм, изменения для въезжающих в Китай иностранцев введены уже с 8 января.

«Для посадки на рейс пассажирам будет достаточно получить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 48 часов до поездки. В случае положительного результата тестирования пассажир должен отложить поездку до того момента, пока не получит отрицательный результат», – сообщается в рассылке.

Редакция планирует выпустить на тему предстоящих изменений отдельный материал.

Согласно опросу «Крыши ТурДома», в котором приняли участие почти 3 тыс. человек, большинство из них (37%) положительно относятся к открытию Китая и возможности поехать в эту страну. Многие хотят отправиться на остров Хайнань, до пандемии это направление было популярным у россиян. 29% опрошенных высказались против того, чтобы Китай возобновлял международный туризм, в основном из-за новостей о высоком уровне заболеваемости COVID-19. 21% заявил, что им безразлично, откроется КНР или нет, а вот туристов из Китая ждут только 4% опрошенных.

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