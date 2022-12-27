Китай намекнул на готовящееся открытие страны для туристов

Китай подал еще один сигнал о предстоящем открытии страны для иностранных туристов. В МИД КНР рассказали, что намерены упростить выдачу деловых, учебных и гостевых виз. В начале декабря для этой категории уже были смягчены ковидные ограничения, несмотря на новый всплеск заболеваемости. Отмечается, что большинство зараженных переносят инфекцию бессимптомно, а летальность крайне низкая, поэтому Китай в начале года собирается отказаться от политики «нулевой терпимости» к COVID-19, открыть границы и отменить карантин.

Фото: Tourdom Tourdom

Планируется также улучшать работу пунктов пропуска через государственную границу и планомерно увеличивать поток китайских туристов, отправляющихся за рубеж.

По информации от одной из китайских принимающих фирм, изменения для въезжающих в Китай иностранцев введены уже с 8 января.

«Для посадки на рейс пассажирам будет достаточно получить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 48 часов до поездки. В случае положительного результата тестирования пассажир должен отложить поездку до того момента, пока не получит отрицательный результат», – сообщается в рассылке.

Редакция планирует выпустить на тему предстоящих изменений отдельный материал.