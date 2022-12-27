Участку на Шарташе вернули статус лесопарка

Власти Екатеринбурга решили вернуть участку на южном берегу озера Шарташ статус лесопарковой зоны. Это следует из проекта Генерального плана развития столицы Урала до 2045 года. Документ разработан Мастерской генплана и вынесен на общественное обсуждение, сообщает "Уралинформбюро".

Фото: Уралинформбюро Уралинформбюро

Речь идет об участке леса, расположенном между улицей Владимира Высоцкого, поселком Пески и мысом Экстрим. В Генплане-2025 она обозначена как "общественно-деловая зона". Этот статус допускает размещение на территории широкого спектра капитальных объектов, в том числе средне- и многоэтажной жилой застройки.

Ранее на указанном участке планировалось построить термальный комплекс "Баден-Баден". Жители Екатеринбурга выступили против этой идеи, а органы госэкспертизы в феврале 2022 года вынесли отрицательное заключение на проект изменений границ Шарташского лесопарка, где предполагалось построить термы.

Теперь изменения внесены и в карту функциональных зон: в проекте Генплана-2045 участок, предполагавшийся под строительство терм, отнесен к зоне лесопарков. При этом мыс Экстрим и территория Кировского оптового рынка (КОР) остались в общественно-деловой зоне.

Стоит напомнить, в начале декабря власти Свердловской области установили охранную зону для озера Шарташ площадью почти 29 гектаров. При этом южный и восточный части берега в нее не вошли.