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2 часа назад

Участку на Шарташе, где собирались строить термы, вернули статус лесопарка

Уралинформбюроиещё 2

Власти Екатеринбурга решили вернуть участку на южном берегу озера Шарташ статус лесопарковой зоны. Это следует из проекта Генерального плана развития столицы Урала до 2045 года. Документ разработан Мастерской генплана и вынесен на общественное обсуждение, сообщает "Уралинформбюро".

Участку на Шарташе вернули статус лесопарка
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

Речь идет об участке леса, расположенном между улицей Владимира Высоцкого, поселком Пески и мысом Экстрим. В Генплане-2025 она обозначена как "общественно-деловая зона". Этот статус допускает размещение на территории широкого спектра капитальных объектов, в том числе средне- и многоэтажной жилой застройки.

Ранее на указанном участке планировалось построить термальный комплекс "Баден-Баден". Жители Екатеринбурга выступили против этой идеи, а органы госэкспертизы в феврале 2022 года вынесли отрицательное заключение на проект изменений границ Шарташского лесопарка, где предполагалось построить термы.

Теперь изменения внесены и в карту функциональных зон: в проекте Генплана-2045 участок, предполагавшийся под строительство терм, отнесен к зоне лесопарков. При этом мыс Экстрим и территория Кировского оптового рынка (КОР) остались в общественно-деловой зоне.

Стоит напомнить, в начале декабря власти Свердловской области установили охранную зону для озера Шарташ площадью почти 29 гектаров. При этом южный и восточный части берега в нее не вошли.

Общественные обсуждения Генплана-2045 стартовали на сайте администрации Екатеринбурга 20 декабря текущего года и продлятся до 10 февраля 2023 года. Свои замечания и предложения горожане могут внести до 18 января на официальном сайте, письмом в адрес Главархитектуры Екатеринбурга либо посредством записи в журнале посетителей в местах экспозиции проекта.

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