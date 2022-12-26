Red Wings полетит из Москвы на южное побережье Шри-Ланки

Авиакомпания Red Wings начнет полетную программу из Москвы на Шри-Ланку с 28 декабря. Прямые рейсы будут выполняться в аэропорт Маттала, расположенный на юго-востоке острова, сообщило издание Adaderana со ссылкой на заявление посольства республики в Москве.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

В частности, вылеты планируются по средам и воскресеньям. Из Домодедово борт отправится в 22:00 и прибудет на Шри-Ланку в 09:00 по местному времени. В пути самолет проведет 8 часов 30 минут. На направлении задействуют Boeing 777-200 вместимостью 410 кресел. Аэропорт Маттала расположен рядом с городом Хамбантота. Отсюда проще и быстрее добраться до курортов юга и восточного побережья, однако из-за низкого пассажиропотока туристическая инфраструктура здесь развита слабо.

Пока рейсы Red Wings будут чартерными и реализовываться в составе турпакетов российских туроператоров, а также через билетных посредников. Тем не менее авиакомпания рассчитывает перевести программу в статус регулярной и увеличить число перелетов, как только будет получена соответствующая аккредитация Управления гражданской авиации Шри-Ланки.