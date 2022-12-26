Куда еще можно улететь на Новый год бюджетно

Туристы интересуются, куда еще можно отправиться на новогодние каникулы. Редакция TourDom.ru подобрала несколько недорогих вариантов в Турции с вылетом из Москвы.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Экономично провести выходные дни можно, отправившись на горнолыжный курорт Эрджиес. Тур с 28 декабря на 6 ночей с размещением в 3* отеле в городке Кайсери (Ibis Kayseri), в 20 км от курорта, предлагается за 57 тыс. руб. на двоих. Если выбрать Holiday Inn Kayseri 4*, семидневный отдых обойдется в 66 тыс. руб.

Отель Wyndham Grand Kayseri 5* расположен непосредственно у подножия горы Эрджиес. Тур на 6 ночей с 28 декабря можно приобрести за 71 тыс. руб. Все предложения – на базе завтраков. В стоимость, как правило, входит посещение бассейна и фитнес-центра в гостинице.

Если вылететь на отдых после Нового года, с 3 января можно забронировать недорогой Otel Zade 3*, расположенный в 3 км от горнолыжного центра Паландокен (78 тыс. руб. за 7 дней на двоих). За 100 тыс. руб. можно отдохнуть в Erzurum Palandoken 4*, непосредственно у горы. Питание – полупансион.

Вблизи от лыжных трасс находятся четырехзвездочные отели Palan Hotel Erzurum 4* (143 тыс. руб.) и Dedeman Erzurum Palandoken (147 тыс. руб.). Выбрав Polat Palandoken 5* (198 тыс. руб. за 7 дней), туристы будут жить на высоте 2200 м в горах Паландокен в номере с панорамным видом и полным пансионом.

Туры включают перелет рейсами Pegasus Airlines в Эрзурум и Кайсери из Домодедово.

Недорогие туры можно найти и в Стамбул. Неделя с размещением в Sureyya Hotel Laleli 3* в старой части города, вблизи достопримечательностей, обойдется в 94 тыс. руб. на двоих с завтраками. Вылет из Москвы 28 декабря авиакомпанией «Россия».

Можно разместиться в 4* отеле Gedik Pasa Konagi в историческом центре Стамбула (107 тыс. руб.) или в Premist Hotel Sultanahmet 4* недалеко от дворца Топкапы и собора Святой Софии (117 тыс. руб.).