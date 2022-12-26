На «Эльбрусе» отпраздновали начало зимнего сезона

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в минувшую субботу отметили официальное начало горнолыжного сезона. На празднике побывали 3,5 тысячи гостей, а за последнюю неделю — порядка 10 тысяч.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

«Больше 3,5 тысяч гостей отметили начало горнолыжного сезона на „Эльбрусе“ в минувшие выходные. В день праздника, 24 декабря, кроме катания, посетителей ждали концерты, викторины, огненное шоу, а также знакомство с новым талисманом курорта — Эльбрусской лисой», — сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

Кроме того, к официальному старту сезона в дополнение к верхней трассе между станциями канатных дорог Гарабаши и Мир открылась трасса «красного» уровня сложности Кругозор — Азау. Она расположена ниже остальных, но благодаря искусственному оснежению для ее открытия не пришлось ждать обильных снегопадов. Таким образом, сейчас на курорте, несмотря на бесснежную погоду, доступно 4 километра трасс.

Накануне праздника на курорте также открылась новая ярмарочная площадь с торговыми павильонами и сценой.

Зимний сезон 2022/2023 стартовал на «Эльбрусе» 19 ноября. По данным пресс-службы, с момента открытия курорт посетили больше 37 тысяч гостей, что выше прошлогодних показателей на 68%. При этом за последнюю неделю рост составил почти 10 тысяч человек. Основной поток гостей ожидается к Новому году и на новогодние каникулы.