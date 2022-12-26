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2 часа назад

Начало зимнего сезона на курорте «Эльбрус» отпраздновали более 3,5 тыс. гостей

«Это Кавказ»

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в минувшую субботу отметили официальное начало горнолыжного сезона. На празднике побывали 3,5 тысячи гостей, а за последнюю неделю — порядка 10 тысяч.

На «Эльбрусе» отпраздновали начало зимнего сезона
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Больше 3,5 тысяч гостей отметили начало горнолыжного сезона на „Эльбрусе“ в минувшие выходные. В день праздника, 24 декабря, кроме катания, посетителей ждали концерты, викторины, огненное шоу, а также знакомство с новым талисманом курорта — Эльбрусской лисой», — сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

Кроме того, к официальному старту сезона в дополнение к верхней трассе между станциями канатных дорог Гарабаши и Мир открылась трасса «красного» уровня сложности Кругозор — Азау. Она расположена ниже остальных, но благодаря искусственному оснежению для ее открытия не пришлось ждать обильных снегопадов. Таким образом, сейчас на курорте, несмотря на бесснежную погоду, доступно 4 километра трасс.

Накануне праздника на курорте также открылась новая ярмарочная площадь с торговыми павильонами и сценой.

Зимний сезон 2022/2023 стартовал на «Эльбрусе» 19 ноября. По данным пресс-службы, с момента открытия курорт посетили больше 37 тысяч гостей, что выше прошлогодних показателей на 68%. При этом за последнюю неделю рост составил почти 10 тысяч человек. Основной поток гостей ожидается к Новому году и на новогодние каникулы.

«Эльбрус» — всесезонный горнолыжный курорт под управлением института развития СКФО Кавказ.РФ, расположенный на склонах одноименной горы. На курорте обустроено 17 километров трасс и три современные канатные дороги гондольного типа, а зона катания является самой высокогорной в России. Кроме того, здесь самый продолжительный горнолыжный сезон в стране — в среднем он длится с конца ноября до июня. В 2021 году на курорте побывали около 400 тысяч человек, при этом турпоток стабильно растет уже несколько лет.

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