Названа стоимость самых дорогих новогодних туров

ANEX Tour сообщил, в какие суммы обходится туристам отдых.

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Туроператор ANEX Tour назвал в пресс-релизе самые популярные направления для отдыха на Новый год – как за рубежом, так и в России. Для удобства сравнения уровня цен компания привела средний чек в долларах.

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Зарубежный топ-5 ожидаемо возглавляет Таиланд, так как в ноябре туроператор развернул обширную программу прямых рейсов на Пхукет и в Паттайю из целого ряда городов России. Туристы бронируют, как правило, туры на 11 ночей. Средняя стоимость составляет 3158 долларов, если речь идет о гостиницах 3*. В отелях 4* и 5* отдыхающие заплатили 4144 и 5277 долларов соответственно.

Арабские Эмираты в новогоднем топе продаж занимают второе место. В этой стране туристы готовы отдыхать неделю. Новогодний тур с размещением в 3* и 4* в Эмиратах по сравнению с Таиландом обойдется дешевле – он стоит в среднем 2337 и 3649 долларов. А вот тур в «пятерку» дороже – 6070 долларов.

Третье место принадлежит Египту. Его выбирают те, кто хочет встретить Новый год за рубежом и при этом заплатить поменьше. Недельный тур уровня 5* в среднем обойдется в 3353 доллара. Провести каникулы в отеле 3* и 4* стоит соответственно 1365 и 2543 доллара.

На четвертом и пятом местах в списке самых продаваемых новогодних направлений туроператора ANEX Tour сейчас Шри-Ланка и Индия. Интересно, что по среднему чеку отдых категории 5* в Индии стоит даже дороже, чем в Эмиратах, – 6686 долларов. На Шри-Ланке он дешевле – 5888 долларов. А вот по «четверкам» Индия выглядит привлекательнее – 3834 доллара против 4380. Уровень цен на недельный тур в отель 3* примерно одинаков: 3354 и 3036 долларов.

Мальдивы не вошли в топ-5 продаж, но возглавили рейтинг по самым дорогим новогодним турам. Семья из 7 человек оплатила поездку стоимостью 3 млн 755 тыс. руб. (почти 55 тыс. долларов по текущему курсу). Это 7 ночей в отеле 5* на «все включено». Название мальдивского курорта туроператор в своем релизе не привел.

Минимальный средний чек, по данным ANEX Tour, – на российских курортах. Самый бюджетный новогодний тур приобрел для себя турист, заплативший 17 111 руб. Это поездка на 5 дней в Питер с размещением в отеле 4*.

При этом самое востребованное направление в России у туроператора – это Калининград. На поездку к Балтийскому морю туристы тратят в среднем 4 ночи и 1000 долларов. В Питере, который занимает второе место, – 540 долларов при такой же продолжительности отдыха. В Сочи отправляются, как правило, уже на 6 ночей и оставляют в среднем 1824 доллара. В Казани задерживаются на 3 дня, но тратят больше, чем в Питере, – 780 долларов. Замыкают этот список новогодних направлений озеро Байкал и горнолыжный курорт Шерегеш. В первом случае у туристов получается самый высокий средний чек среди внутрироссийских направлений: 2725 долларов за шестидневную поездку, во втором тратят меньше – 2280 долларов за 8 ночей.

В ANEX Tour отметили, что в этом году новогодние туры продаются гораздо лучше, чем год назад.