Почему пилотам запрещено носить усы и бороду

Требования к имиджу экипажа могут обуславливаться несколькими факторами.

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Образ сильного, уверенного и мужественного человека возникает у нас при словах «пилот самолёта». А как иначе? Ведь мы доверяем им в прямом смысле слова на время перелёта свои жизни.

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Сомнений в подобных делах быть не может. Чтобы поддержать безупречный имидж и укрепить положительное отношение к своим сотрудникам, авиакомпании разработали свод правил относительно их внешнего вида. Они закреплены в уставе. Но каждая корпорация вправе вносить корректировки.

Нормы включают обязательное ношение определённой формы одежды, длину волос, наличие и отсутствие щетины, татуировок на теле, манеры поведения и умение общаться с пассажирами.

Таким образом, важно помнить, что, помимо профессиональных качеств – техники управления летательным средством, умения быстро реагировать и принимать решения в экстренных ситуациях – к пилотам предъявляют и другие требования.

Борода и усы под запретом для всех членов экипажа

Многие авиакомпании мира до сих пор придерживаются подобных правил. Основывается оно на когда-то проведённых исследованиях общественного мнения. Опросы показали, что мужчины даже с небольшой щетиной на лице не вызывают доверия, кажутся агрессивными и невежливыми. Поэтому пилотам приходится тщательно следить за внешним видом и брать с собой в рейсы бритвенные станки.

Подтверждают этот факт и барберы в салонах красоты. К ним практически не обращаются за услугой оформления бороды или усов командиры воздушных судов.

Существует и другая причина, по которой пилотам рекомендовано тщательно следить за отсутствием растительности на лице. Связана она с безопасностью.

При возникновении аварийных ситуаций, разгерметизации салона и других экстренных моментов командир должен первым незамедлительно надеть кислородную маску.

Дополнительный волосяной слой может помешать плотному прилеганию маски и будет пропускать кислород. Это может стать причиной потери сознания пилота.

Однако благодаря техническому прогрессу удалось создать современные кислородные маски, которые превосходят по своим свойствам аналоги-предшественники. Никакие дополнительные препятствия, например, аккуратно подстриженные бороды, не скажутся на их эффективности. Этот факт позволил внести послабления в правила внешнего вида к командирам авиалайнеров.

Так, например, авиакомпания Кипра позволила своим сотрудникам оставлять ухоженные бородки и усы. Их наличие является исторической культурной традицией.

Осенью 2022 года одна из российских компаний внесла почти революционные изменения в регламент для членов экипажа. Пилоты и бортпроводники могут также оставлять небольшую растительность, иметь татуировки и даже красить волосы.

Но есть небольшая оговорка. Самовыражение не должно мешать безопасной работе судна и вызывать яркой эмоциональной реакции у пассажиров. В компании отметили, что не видят причин строго соблюдать традиции, которые утратили своё первоначальное значение и не имеют большой актуальности в современном мире.

Не все корпорации столь свободны и прогрессивны. Большинство авиакомпаний продолжает придерживаться строгих правил относительно внешнего вида. И наряду с совершенствованием профессиональных навыков следит за неукоснительным соблюдением аккуратного имиджа.

А вот пилотам частных и военных самолётов повезло больше. На них не распространяются правила гражданских перевозок. Здесь в каждом конкретном случае решает непосредственное руководство борта.