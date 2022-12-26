Пилот едва не разбился, перепутав шоссе с взлетной полосой

В Англии 72-летний пилот самолета едва не разбился, перепутав шоссе с двусторонним движением с взлетно-посадочной полосой, пишет LADBible.

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По данным СМИ, легкомоторный самолет почти приземлился на трассе рядом с аэропортом Ньюкасла. В ходе расследования выяснилось, что за штурвалом находился 72-летний мужчина, который с высоты полета перепутал автомобильную дорогу с полосой. Ситуацию усложняло и то, что инцидент произошел в ночное время суток.