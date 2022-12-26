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3 часа назад

Стало известно о дефиците мест в отелях на Северном Кавказе

Lenta.ru

Россиян предупредили о возникшем дефиците мест в отелях на Северном Кавказе на Новый год. Об этом стало известно ТАСС от представителя единого института развития Северного Кавказа АО «Кавказ.РФ».

Стало известно о дефиците мест в отелях на Северном Кавказе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, о практически 100-процентной загрузке на зимние каникулы сообщили в гостиницах горнолыжных курортов «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне. Причем многие места размещения забронированы до марта.

«В среднем заполненность отелей резидентов "Архыза" на новогодние каникулы составляет от 95 до 100 процентов, "Ведучи" — 80 процентов, — сообщил собеседник агентства. — Новогодняя ночь практически везде была выкуплена уже в ноябре. В основном отельеры сейчас распродают уже мартовское катание».

Отели в «Домбае», по информации Министерства туризма и курортов республики, забронированы на новогодние праздники практически на 100 процентов. Немного больше свободных номеров пока остается в Приэльбрусье, где уровень бронирования на данный период составляет около 70 процентов.

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