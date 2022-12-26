Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
43 минуты назад

Стюардесса в еловой юбке, шаман и олени – аэропорты готовятся к Новому году

TourDom

Российские аэропорты решили порадовать пассажиров новогодним оформлением. В Сочи специально для праздничных предполетных снимков установили фотозону с елкой, гирляндами и подарками.

Стюардесса в еловой юбке – аэропорты готовятся к Новому году
Фото: TourDomTourDom

На первом этаже аэропорта Красноярска помимо елочек можно увидеть сибирского шамана и оленей у костра, по замыслу инсталляция олицетворяет связь человека с природой.

В Пулково гостям Санкт-Петербурга предлагают начать марафон фото возле фирменного баннера, а уже потом отправляться исследовать новогоднее оформление Северной столицы.

Шереметьево совместно с Комитетом по туризму Москвы проводит кампанию «Добро пожаловать в сказку». Прилетевшим в Москву пассажирам вручают почтовые открытки и карты с маршрутом новогоднего интерактивного проекта.

А в Домодедово можно сделать селфи с манекеном в форме стюардессы NordStar Airlines, облаченной в юбку из еловых веток.

Новогодние инсталляции и акции в эти дни появились и в зарубежных аэропортах. Пишите в комментариях в телеграм-канале «Крыша ТурДома», где, на ваш взгляд, лучше всего подготовились к празднику, и делитесь фотографиями.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители