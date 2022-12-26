Стюардесса в еловой юбке – аэропорты готовятся к Новому году

Российские аэропорты решили порадовать пассажиров новогодним оформлением. В Сочи специально для праздничных предполетных снимков установили фотозону с елкой, гирляндами и подарками.

Фото: TourDom TourDom

На первом этаже аэропорта Красноярска помимо елочек можно увидеть сибирского шамана и оленей у костра, по замыслу инсталляция олицетворяет связь человека с природой.

В Пулково гостям Санкт-Петербурга предлагают начать марафон фото возле фирменного баннера, а уже потом отправляться исследовать новогоднее оформление Северной столицы.

Шереметьево совместно с Комитетом по туризму Москвы проводит кампанию «Добро пожаловать в сказку». Прилетевшим в Москву пассажирам вручают почтовые открытки и карты с маршрутом новогоднего интерактивного проекта.

А в Домодедово можно сделать селфи с манекеном в форме стюардессы NordStar Airlines, облаченной в юбку из еловых веток.