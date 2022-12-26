В следующем году омичи могут улететь в Тобольск и Ташкент

В 2023 году из Омска запустят новые межрегиональные и международные авианаправления.

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В завершающемся году Омский аэропорт обслужил 1,5 млн пассажиров. В 2023-м авиакомпании намерены увеличить число рейсов в Омск. В основном это произойдёт к лету, но на некоторых направлениях самолёты будут летать чаще уже зимой. Так, ежедневно начнут выполняться рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Москву и "Сибири" в Новосибирск. Авиакомпания "Северный ветер" совместно с авиакомпанией "Икар" увеличит частоту рейсов в Санкт-Петербург до четырёх в неделю, а летом - до шести в неделю. Также в сезон отпусков можно будет ежедневно улететь в Сочи на бортах "Уральских авиалиний".

В январе авиакомпания "Красавиа" планирует открыть новое направление в Красноярск с частотой полётов два раза в неделю, а с 1 апреля - три раза. "ЮВТ АЭРО" запустит рейсы в Тобольск, совместив полёт с направлением Абакан. На этом новом направлении рейсы будут выполняться два раза в неделю. Рейс в Тобольск будет субсидированным, что позволит снизить стоимость билетов. С полным списком субсидируемых направлений на 2023 год можно ознакомиться здесь .

Что касается международных полётов, то авиакомпания Uzbekistan Airways планирует открыть новое направление в Ташкент (Узбекистан) с частотой два раза в неделю. С 12 января казахстанский лоукостер QAZAQ AIR увеличиват полёты в Астану до семи частот в неделю, сообщает пресс-служба Минтранса Омской области.