Назван регион, куда массово устремились зимой отдыхать россияне

Туроператоры рассказали, какой регион страны пользуется особой популярностью у россиян зимой 2022 года. Повышенный интерес был зафиксирован к Дагестану. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Пока еще путешественники могут забронировать поездку на новогодние праздники в Дагестан — места еще есть. Но их осталось крайне мало. Средняя стоимость экскурсионной поездки в регион на четыре дня — 45 тысяч рублей на двоих без учета дороги.
«Зимний Дагестан — это возможность отдохнуть на побережье Каспийского моря, познакомиться с Дербентом, увидеть в зимних красках бархан Сарыкум и Сулакский Каньон, а также искупаться в горячих источниках Ахты», — рассказали в пресс-службе Fun&Sun.
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