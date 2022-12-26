Назван регион, куда массово устремились зимой отдыхать россияне

Туроператоры рассказали, какой регион страны пользуется особой популярностью у россиян зимой 2022 года. Повышенный интерес был зафиксирован к Дагестану. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

Пока еще путешественники могут забронировать поездку на новогодние праздники в Дагестан — места еще есть. Но их осталось крайне мало. Средняя стоимость экскурсионной поездки в регион на четыре дня — 45 тысяч рублей на двоих без учета дороги.