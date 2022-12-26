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2 часа назад

АТОР назвали регион, куда массово устремились зимой отдыхать россияне

Катерина Саломе

Туроператоры рассказали, какой регион страны пользуется особой популярностью у россиян зимой 2022 года. Повышенный интерес был зафиксирован к Дагестану. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Назван регион, куда массово устремились зимой отдыхать россияне
Фото: pixabay.compixabay.com

Пока еще путешественники могут забронировать поездку на новогодние праздники в Дагестан — места еще есть. Но их осталось крайне мало. Средняя стоимость экскурсионной поездки в регион на четыре дня — 45 тысяч рублей на двоих без учета дороги.

Три самых посещаемых города в мире

«Зимний Дагестан — это возможность отдохнуть на побережье Каспийского моря, познакомиться с Дербентом, увидеть в зимних красках бархан Сарыкум и Сулакский Каньон, а также искупаться в горячих источниках Ахты», — рассказали в пресс-службе Fun&Sun.

Ранее мы писали о том, что перечислены самые мистические города России.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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