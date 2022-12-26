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46 минут назад

Раскрыта стоимость туров по доступным для россиян направлениям

Lenta.ru

Отечественным путешественникам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в зарубежных странах, доступных на прямых рейсах из России, на предстоящих зимних каникулах. Об этом сообщает Sport24.

Россиянам раскрыли стоимость зарубежных туров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, наиболее выгодно провести новогодние праздники предлагается в Египте — средняя цена тура по данному направлению на двоих отдыхающих с проживанием и питанием по системе «все включено» стартует от 70 тысяч рублей. Перелет из Москвы до курорта Шарм-эш-Шейх на одного человека в одну сторону стоит не менее 32 тысяч рублей.

Также отдохнуть на Новый год по приемлемой цене россияне могут в ОАЭ — стоимость путевок на двоих в Дубай стартует от 70 тысяч рублей за семь дней. Из Москвы на курорты ОАЭ предлагается улететь за 30 тысяч рублей в одну сторону на одного человека. Дороже обойдется путешествие в Турцию и Таиланд, куда недельные туры стоят от 100 тысяч рублей. При этом средняя стоимость перелета из Москвы до Стамбула в одну сторону на одного человека — около 30 тысяч рублей, в Бангкок — от 100 тысяч.

«Еще один курорт, который потянет далеко не каждый россиянин. Мальдивы — рай для тех, кто любит отметить Новый год в спокойной и умиротворенной обстановке. Здесь вам не будут досаждать громкой музыкой, бесконечными вечеринками и фейерверками», — говорится в публикации.

В декабре 2022 года цена семидневных туров на двоих туристов в среднем составляет 150 тысяч рублей. Цена на перелет из Москвы до Мале начинается от 50 тысяч рублей.

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