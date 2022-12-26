Россиянам раскрыли стоимость зарубежных туров

Так, наиболее выгодно провести новогодние праздники предлагается в Египте — средняя цена тура по данному направлению на двоих отдыхающих с проживанием и питанием по системе «все включено» стартует от 70 тысяч рублей. Перелет из Москвы до курорта Шарм-эш-Шейх на одного человека в одну сторону стоит не менее 32 тысяч рублей.

Также отдохнуть на Новый год по приемлемой цене россияне могут в ОАЭ — стоимость путевок на двоих в Дубай стартует от 70 тысяч рублей за семь дней. Из Москвы на курорты ОАЭ предлагается улететь за 30 тысяч рублей в одну сторону на одного человека. Дороже обойдется путешествие в Турцию и Таиланд, куда недельные туры стоят от 100 тысяч рублей. При этом средняя стоимость перелета из Москвы до Стамбула в одну сторону на одного человека — около 30 тысяч рублей, в Бангкок — от 100 тысяч.