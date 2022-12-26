Из Екатеринбурга в Москву запустили современный скоростной поезд

Современный скоростной поезд запустили из Екатеринбурга в Москву. По словам заместителя гендиректора РЖД Дмитрия Пегова, скорость движения поезда составит до 160 километров в час, передает "Уралинформбюро". Сообщается, что поездка займет менее суток.
В состав поезда включили вагоны из нового модельного ряда. Новый железнодорожный транспорт оборудован так, что сотрудники уже успели назвать его "лакшери поездом".
В поезде подключено управляемое освещение, на окнах висят специальные шторы, работает система кондиционирования, и даже есть душ.
Развлекать пассажиров во время поездки будет мультимедийная система "Попутчик", которая может включить фильмы, книги, мультфильмы и музыку на любой вкус. При этом работает такая система без интернета.
Поесть пассажиры поезда смогут не только в вагоне ресторане – для них будет доступна доставка блюд из ресторанов городов, которые расположены по маршруту следования поезда.