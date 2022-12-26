Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
23 минуты назад

Из Екатеринбурга в Москву запустили современный скоростной поезд

runews24.ruиещё 1

Современный скоростной поезд запустили из Екатеринбурга в Москву. По словам заместителя гендиректора РЖД Дмитрия Пегова, скорость движения поезда составит до 160 километров в час, передает "Уралинформбюро". Сообщается, что поездка займет менее суток.

Из Екатеринбурга в Москву запустили современный скоростной поезд
Фото: runews24.rurunews24.ru

В состав поезда включили вагоны из нового модельного ряда. Новый железнодорожный транспорт оборудован так, что сотрудники уже успели назвать его "лакшери поездом".

В поезде подключено управляемое освещение, на окнах висят специальные шторы, работает система кондиционирования, и даже есть душ.

Развлекать пассажиров во время поездки будет мультимедийная система "Попутчик", которая может включить фильмы, книги, мультфильмы и музыку на любой вкус. При этом работает такая система без интернета.

Поесть пассажиры поезда смогут не только в вагоне ресторане – для них будет доступна доставка блюд из ресторанов городов, которые расположены по маршруту следования поезда.

Новости путешествий,Дмитрий Пегов,РЖД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители