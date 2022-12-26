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3 часа назад

Иностранцы в Египте смогут покупать билеты на поезда только за доллары и евро

Lenta.ru

Иностранцы в Египте смогут покупать билеты на поезда только за доллары и евро с января 2023 года. Об этом в эфире телеканала MBC заявил глава Минтранса страны Камиль аль-Вазир.

Иностранцы в Египте смогут покупать билеты на поезда только за доллары и евро
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он отметил, что наблюдается значительный спрос со стороны граждан других государств, которые забронировали более тысячи билетов за валюту в последние несколько дней.

Введение указанной меры аль-Вазир объяснил тем, что Египет страдает от нехватки иностранной валюты, в то время как прибывающие в страну люди обращаются к менялам на черном рынке.

Министр сообщил, что полученные средства государство направит на закупку новых поездов из-за границы.

Новости путешествий,Минтранс РФ,
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