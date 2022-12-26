Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году

Паромное сообщение между Сочи и Турцией планируется запустить в 2023 году, сообщил журналистам в пятницу руководитель "Морпорта Сочи" Юрий Владимиров.

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"О паромах. Я думаю, это будут автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы. Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу. В 2023 году мы, я думаю, это сделаем", - сказал Владимиров.