Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году

Паромное сообщение между Сочи и Турцией планируется запустить в 2023 году, сообщил журналистам в пятницу руководитель "Морпорта Сочи" Юрий Владимиров.
"О паромах. Я думаю, это будут автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы. Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу. В 2023 году мы, я думаю, это сделаем", - сказал Владимиров.
Ранее Россия и Турция сообщали о заинтересованности в развитии морского пассажирского сообщения между портами Стамбула и Сочи. Стороны рассматривали вопросы сотрудничества в области авиационного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также высказали взаимную заинтересованность в грузовом паромном сообщении.