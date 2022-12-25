Большинство туристов не порадуют себя путешествиями на Новый год

69% россиян планируют провести новогодние каникулы в своем городе или деревне. К таким выводам пришел ВЦИОМ. Новых тенденций он не выявил. Домоседов в среднем по стране было большинство и в прошлом году (71%). Разница в пару процентов очень похожа на погрешность.

Фото: Tourdom Tourdom

Редакция TourDom.ru поинтересовалась у подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», какие у них планы на начало января. Результаты оказались похожими на данные ВЦИОМ: 59% из 3 тыс. участников опроса отметили, что никуда не собираются ехать в грядущие каникулы. Этот результат несколько удивителен, ведь аудитория «Крыши» гораздо более лояльна к путешествиям, чем выборка ВЦИОМа, в которую, например, попадают пенсионеры, представители слоев населения с низким доходом, жители отдаленных территорий и т. д.

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Основная причина такого поведения – финансовая. Туризм в этом году очень сильно подорожал и стал удовольствием не для всех. Те, кому заграничные поездки не по карману, стараются переключиться на внутренний туризм. «Несомненно, Россия прекрасна и интересна, и у меня на нее внушительные планы, но мир тоже надо смотреть. И к сожалению, у меня пока закончились финансовые возможности для этого. А вот на внутренний туризм еще есть. Поэтому ездим пока здесь исключительно из-за отсутствия больших финансов», – поделилась подписчица «Крыши ТурДома».

Среди остающихся дома или поблизости есть и те, кто опасается куда-либо уезжать. Провести Новый год на даче у друзей или родственников в своем регионе или в соседнем, по их мнению, гораздо безопаснее. «Мы к сватам в Подмосковье. У них частный дом, русская баня, живые елки и туи, сосны на участке, сугробы. Короче, все, что надо для встречи НГ».

12% участников опроса все же собираются провести каникулы за границей. Возможно, эта доля не столь велика, так как некоторые платежеспособные сограждане уже находятся за рубежом. Они предпочли отправиться туда осенью на длительное время.

Если говорить о внутренней географии новогодних поездок более подробно, то лишь 25% респондентов собираются поехать в Москву или Санкт-Петербург. 10% запланировали поездки в другие регионы. Ну а 4% совершат небольшое путешествие в пределах своей области или края. «Запланировали провести выходные на двух горнолыжных курортах у себя на Урале», – пишет Ксения.

Большинство, которое в итоге на Новый год никуда не поедет, судя по комментариям, не испытывает страданий по этому поводу: «Мы расписали все праздники на поездки в театр, концерт и ледовые шоу. Прекрасный отдых». А некоторые просто ждут, когда утихнет ажиотаж и цены станут чуть приятнее: «Я умный. В высокий сезон никуда не еду. Зато потом в Джибути, Сомали и Алжир». А для кого-то Новый год – повод сделать перерыв в зарубежных путешествиях: «В сентябре были в Кемере, в конце ноября – в Шарме. Почему бы и в Москве НГ не встретить?»