Получив деньги за несостоявшийся тур, турагент решил стать банкротом

Настоящее расследование пришлось провести юристам компании «Байбородин и партнеры», чтобы понять, куда пропали деньги их клиентки.

Фото: Tourdom Tourdom

В декабре 2021 года она приобрела тур в Египет на двоих стоимостью 320 тыс. руб. Начало 2022 года девушка планировала провести в пятизвездочном отеле с молодым человеком. Отдых должны были посвятить обучению игре в теннис. Эти услуги занимали треть от стоимости поездки. Однако накануне оба туриста заболели. В итоге путешествие не состоялось, а деньги зависли.

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Туристы написали заявление на аннуляцию тура. Однако их проблемы усложнило исчезновение турагента, через которого бронировалась поездка – он перестал выходить на связь. При этом у туроператора оказалась лишь треть от суммы за проживание и трансфер. У каких поставщиков заказана оставшаяся часть услуг, было неизвестно. Туристы подали жалобу в Роспотребнадзор, но безрезультатно – тот сообщил, что из-за моратория не может запустить проверку. Пришлось идти в суд.

Иск поначалу подали на туроператора. В ходе долгих поисков юристам удалось выяснить судьбу платежей в адрес трех поставщиков, которых задействовал турагент. Наиболее простой ситуация была с компанией, оплатившей тренировки и аренду корта в Египте, – она заморозила оплаченные 128 тыс. руб. с возможностью дальнейшего использования туристами. Туроператор из полученных им 100 тыс. руб. за проживание с вычетом фактически понесенных расходов (ФПР) согласился вернуть 86 тыс., но на счет турагенту. Так что это туристам никак не помогло. Компенсировать потери, связанные с вычетом ФПР, удалось благодаря страховке от невыезда – компания как раз насчитала 14 тыс.

По ходу судебных разбирательств стала понятна и судьба денег, потраченных на перелет регулярным рейсом. Авиакомпания еще до суда сообщила, что вернула 78 тыс. турагенту. Но оказалось, что бронирование было сделано через GDS-систему того же туроператора. В итоге сумму за перелет он перечислил напрямую туристам, а вот деньги за проживание зависли на счете турагента. В остальных исковых требованиях к туроператору суд туристам отказал, решив, что он деньги вернул.

Агент не являлся на заседания суда, не выходил на связь, но деньги, перечисленные туроператором, списал со своего расчетного счета. Юристам удалось найти и еще одно подтверждение, что фигурант находится в здравии. Как оказалось, на момент разбирательств он запустил процедуру собственного банкротства. Юристы подали новый иск теперь уже в адрес турагента с требованием вернуть 228 тыс. руб. С учетом морального вреда, штрафа и прочих составляющих сумма иска достигла 392 тыс. руб. В третьем суде юристы потребовали внести потерпевших в реестр кредиторов должника. Взыскание по банкротным делам происходит не быстро. Какое время уйдет на возврат денег, сказать сложно, но юристы ждут положительного для путешественников итога, так как турагент зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, и это значит, что он отвечает по долгам всем своим имуществом.

Причин такого поведения турагента так никто и не понял. Описанная ситуация с одними клиентами вряд ли привела бы к разорению. Версии, связанные с СВО и мобилизацией, также не рассматриваются, так как человек перестал контактировать сразу после Нового года, а летом подал на банкротство. Обращение в суд и списание денег с расчетного счета, полученных по возврату от туроператора, подтверждают, что он жив. Но изначальных причин присвоить все деньги туристов не было, так как все оплаты в 2021 году им были произведены.