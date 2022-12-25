Несколько десятков пассажиров не поместились на рейc в Хургаду

В ночь на воскресенье несколько десятков туристов не смогли улететь в Хургаду из Шереметьево рейсом UJ 603 AlMasria Universal Airlines. По словам пассажиров, изначально они получили информацию, что вылет будет отложен на 2 часа (по расписанию он стоял в 03:20). Имея на руках квитанции электронных билетов, они пришли на регистрацию, но получили отказ в посадке.

Фото: Tourdom Tourdom

«По ручным спискам представители авиакомпании сверили фамилии и сказали, что мы на рейс не попадаем. Без объяснения причин. Таких людей было много», – рассказали журналисту TourDom.ru.

В аэропорту туристам сообщили, что египетская авиакомпания прислала борт меньшей вместимости, из-за чего часть лишних пассажиров было решено оставить в Москве. Как нам подтвердили сразу два источника, из-за технических проблем была проведена замена борта, который вмещал на 45 пассажиров меньше.