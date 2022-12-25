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21 минуту назад

Несколько десятков пассажиров не поместились на рейc из Шереметьево в Хургаду

TourDom

В ночь на воскресенье несколько десятков туристов не смогли улететь в Хургаду из Шереметьево рейсом UJ 603 AlMasria Universal Airlines. По словам пассажиров, изначально они получили информацию, что вылет будет отложен на 2 часа (по расписанию он стоял в 03:20). Имея на руках квитанции электронных билетов, они пришли на регистрацию, но получили отказ в посадке.

Несколько десятков пассажиров не поместились на рейc в Хургаду
Фото: TourdomTourdom

«По ручным спискам представители авиакомпании сверили фамилии и сказали, что мы на рейс не попадаем. Без объяснения причин. Таких людей было много», – рассказали журналисту TourDom.ru.

В аэропорту туристам сообщили, что египетская авиакомпания прислала борт меньшей вместимости, из-за чего часть лишних пассажиров было решено оставить в Москве. Как нам подтвердили сразу два источника, из-за технических проблем была проведена замена борта, который вмещал на 45 пассажиров меньше.

На рейсе должны были улететь клиенты двух туроператоров. По информации туристов, спустя некоторое время часть пассажиров получили сообщение, что они пересажены на два утренних рейса «Аэрофлота». Остальных заселили в гостиницу. По состоянию на 12:30 в Москве остаются 16 пассажиров. Их отправят в Хургаду ближайшим рейсом.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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