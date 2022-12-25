Цены на отдых в Таиланде могут упасть

Правительство Таиланда приняло решение о введении дополнительных мер поддержки экономики страны в 2023 году, включая туристическую отрасль, передает АТОР.

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Сообщается, что для развития туротрасли и поддержки авиакомпаний власти Таиланда планируют снизить акциз на авиакеросин для осуществления внутренних рейсов более чем на 4 бата за литр на период первого полугодия 2023 года.

Правительство надеется, что в связи со снижением стоимости топлива авиаперевозчики в свою очередь снизят цены на билеты, что положительно повлияет на туриндустрию. Туристы, предпочитающие отдых на Самуи, в провинциях Краби, Чиангмай, смогут существенно сэкономить на билетах.

Эксперты АТОР произвели подсчеты, согласно которым в следующем году возможно снижение цен на авиабилеты из Пхукета в Паттайю с 12,5 до 9 тысяч рублей в одну сторону. Билеты из Бангкока в Краби могут подешеветь до 2,8 тысячи рублей, а на Самуи до 7,9 тысячи рублей.