Стюардесса назвала британцев самыми худшими пассажирами

Британские путешественники — самые сложные и грубые пассажиры самолетов. Таким наблюдением поделилась стюардесса Кристина Галвидайт.
По ее словам, с британцами тяжелее всего иметь дело потому, что они много выпивают как до полета, так и в воздухе. В авиакомпаниях существуют строгие правила употребления алкоголя на борту, однако именно жители Великобритании ухитряются проносить свои спиртные напитки, передает The Telegraph.
«Британцы — худшие пассажиры, с которыми приходится иметь дело с точки зрения деструктивного поведения», — заявила Галвидайт.
Также стюардесса поделилась другими раздражающими типами путешественников. К ним она отнесла туристов, загораживающих проход, родителей с хулиганящими детьми и людей, которым необходимо несколько раз напоминать о необходимости пристегиваться ремнями безопасности.