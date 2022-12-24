Стюардесса назвала британцев самыми худшими пассажирами

По ее словам, с британцами тяжелее всего иметь дело потому, что они много выпивают как до полета, так и в воздухе. В авиакомпаниях существуют строгие правила употребления алкоголя на борту, однако именно жители Великобритании ухитряются проносить свои спиртные напитки, передает The Telegraph.