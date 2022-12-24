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2 часа назад

Стюардесса назвала путешественников из Британии самыми худшими пассажирами самолетов

Слово и Дело

Британские путешественники — самые сложные и грубые пассажиры самолетов. Таким наблюдением поделилась стюардесса Кристина Галвидайт.

Стюардесса назвала британцев самыми худшими пассажирами
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, с британцами тяжелее всего иметь дело потому, что они много выпивают как до полета, так и в воздухе. В авиакомпаниях существуют строгие правила употребления алкоголя на борту, однако именно жители Великобритании ухитряются проносить свои спиртные напитки, передает The Telegraph.

«Британцы — худшие пассажиры, с которыми приходится иметь дело с точки зрения деструктивного поведения», — заявила Галвидайт.

Также стюардесса поделилась другими раздражающими типами путешественников. К ним она отнесла туристов, загораживающих проход, родителей с хулиганящими детьми и людей, которым необходимо несколько раз напоминать о необходимости пристегиваться ремнями безопасности.

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