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24 минуты назад

По соседству с сумчатыми: на Дону откроют первый в России и Европе кенгуру-глэмпинг

Наш крайиещё 1

В донском регионе появится кенгуровый глэмпинг. Благодаря принятому решению об открытии на Дону нового вида экотуризма, люди смогут отдыхать на природе в жилых домиках, а между ними свободно будут передвигаться кенгуру.

На Дону откроют первый в России и Европе кенгуру-глэмпинг
Фото: Наш крайНаш край

Как сообщает «АиФ-Ростов» со ссылкой на директора Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области Татьяну Горяйнову, около 50 сумчатых животных будут находиться на свободном выпасе на территории Южного парка птиц «Малинки», который расположен в Красносулинском районе.

— Рекреационный объём у Ростовской области достаточно большой. Следующий год пройдёт под эгидой появления новых интересных объектов туристской инфраструктуры. Кенгуру-глэмпинг станет единственным такого рода местом в России, — цитирует «АиФ-Ростов» Татьяну Горяйнову.

В парке птиц «Малинки» отмечают, что глэмпинг с кенгуру станет первым не только для нашей страны, но и для Европы в целом.

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