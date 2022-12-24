Росавиация дала рекомендации на случай нелетной новогодней погоды

За минувшую неделю аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево задержали и отменили сотни рейсов — сначала из-за обильных снегопадов, а затем и из-за ледяного дождя. Успокаивать встревоженных россиян взялись в Росавиации, где уже разработали план обеспечения бесперебойных перевозок, и в Роспотребнадзоре, где напомнили, что делать, если вылет отложен. «Парламентская газета» ознакомилась с документами.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Запас реагентов и резерв самолетов

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В Росавиации 22 декабря обсудили обеспечение бесперебойного выполнения полетов в предновогодние дни и предстоящие длинные праздники. На авиарейсы за границу и внутри страны уже распроданы десятки тысяч билетов. Но в планы пассажиров и пилотов вмешалась погода — сначала рекордные снегопады, а затем и ледяные дожди.

В связи с этим в Росавиации рекомендовали аэропортам:

- мобилизовать дополнительные силы и средства для своевременной очистки от снега и наледи взлетно-посадочных полос,

- пополнить запасы антигололедных реагентов и противообледенительных жидкостей как минимум на десять суток,

- предусмотреть резерв воздушных судов и экипажей для выполнения полетов и обеспечить своевременные подачи заявок на выполнение нерегулярных рейсов в период новогодних праздников.

Также, по словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, особое внимание следует уделить пассажирам, а прежде всего организованным группам детей, обеспечив им приоритетное оформление на рейс.

Всех же остальных необходимо своевременно информировать о задержке или отмене вылета, а также обеспечивать всеми услугами, которые в таких случаях предусмотрены законодательством.

Компенсация вреда, вода и два звонка

На что именно могут рассчитывать пассажиры задержанных рейсов, накануне напомнили в Роспотребнадзоре. Так, не улетевший может:

- отказаться от полета и вернуть стоимость авиабилета, даже если тариф был невозвратным,

- требовать возмещения убытков и компенсацию морального вреда, если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии или пассажир опоздал на поезд.

Для этого пассажир должен составить претензию в адрес перевозчика и приложить к ней копии документов, подтверждающих понесенные убытки.

Кроме того, пассажир может взыскать с перевозчика штраф в размере 25 процентов МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы.

Также при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатные хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет, обеспечение прохладительными напитками и горячим питанием, если рейс задержали от четырех часов, размещение в гостинице при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов — в ночное. При этом доставку до гостиницы должен обеспечить аэропорт.

Кроме того, в случае необходимости представители аэропорта должны обеспечить пассажиру два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, если рейс задерживается более чем на два часа.

Куда планировали лететь

Самые популярные у россиян направления в декабре и на новогодние праздники ранее назвали в пресс-службе сервиса Туту.ру. Там сообщили, что большая часть перелетов у самостоятельных путешественников — 82 процента — внутрироссийские.

Самый популярный маршрут — Москва — Сочи. Также в середине декабря туристы часто бронировали билеты из столицы в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Махачкалу, Казань, Самару, Уфу.

13 процентов пассажиров собирались провести предпраздничные и праздничные дни в странах ближнего зарубежья. В топе — Узбекистан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Белоруссия и Казахстан.