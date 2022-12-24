Отели на курортах Кавказа забронированы почти на 100%

Почти 100% мест забронированы на новогодние каникулы в гостиницах и отелях горнолыжных курортов "Архыз" и "Домбай" (Карачаево-Черкесия), "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) и "Ведучи" (Чечня). Причем многие места размещения забронированы до марта.

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Как рассказали ТАСС в пресс-службе единого института развития Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ", новогодняя загрузка отелей на курортах компании стремится к 100%. "В среднем заполненность отелей резидентов "Архыза" на новогодние каникулы составляет от 95% до 100%, "Ведучи" - 80%. Новогодняя ночь практически везде была выкуплена уже в ноябре. В основном отельеры сейчас распродают уже мартовское катание, но в некоторых отелях еще остались несколько номеров на главную ночь года", - рассказали в пресс-службе, отметив, что проще с номерным фондом вдали от канатных дорог или в частных гостевых домах, а также в поселках недалеко от курортов.

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Солд-аут на зимний сезон в комплексе с тем, что номерной фонд горнолыжных курортов Северного Кавказа растет каждый год, говорит и о росте спроса на это направление, считают в компании. "Стоит учитывать, что так как число мест размещения на наших курортах растет с каждым годом, то, соответственно, можно говорить о растущем спросе", - отметили в Кавказ.РФ. Например, в "Архызе" с начала этого года открыто почти 600 новых мест размещения, и большинство из них уже заполнены как на каникулы, так и на зимние месяцы.

Чуть больше свободных мест пока остается в Приэльбрусье - здесь уровень бронирования на новогодние праздники составляет 70% (всего курорт может одновременно принять свыше 6 тыс. человек), рассказал ТАСС заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Ислам Шаваев и напомнил, что 24 декабря на курорте пройдут праздничные гулянья в честь открытия зимнего сезона, для катания будут доступны все трассы.

В министерстве рассчитывают, что по итогам сезона курорт посетят на 10% больше туристов по сравнению с прошлогодними показателями, и турпоток составит около 1,2 млн. На территории Кабардино-Балкарии располагаются 210 коллективных средств размещения граждан, из которых более 120 - в Приэльбрусье.

Другой популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкесии "Домбай", по информации Министерства туризма и курортов региона, забронирован на новогодние праздники практически на 100%. "Постоянный рост туристического потока в регион и лояльность туристов связываем с развитием инфраструктуры горнолыжных курортов и повышением уровня сервиса", - прокомментировал ТАСС министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев. Всего на курортах Карачаево-Черкесии для гостей подготовлено более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов.

О развлечениях на курорта

На "Ведучи" в этом году будет работать единая зона развлечений. Так, по спортивному ски-пассу можно весь день без ограничений пользоваться всеми сервисами на курорте: кататься на лыжах и сноубордах, в том числе на учебном склоне, кататься на всесезонном тюбинге с траволатором, посещать фотозоны. Курорт приступил к оснежению горнолыжных трасс в начале декабря, и уже сейчас гостям доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания - длиной 960 м на высоте 1,5 тыс. м. Для детей подготовили тюбинговую трассу с траволатором и батут.

На "Эльбрусе" в этом году заработала система, которая позволяет использовать банковскую карту в качестве ски-пасса. На Поляне Азау накануне открылась новая ярмарочная площадь с торговыми павильонами, сценой, а также с объектами для сервиса и развлечений площадью 4,5 тыс. кв. м. А для разгрузки транспортного потока в ближайшее время здесь заработает трехуровневая автостоянка на 800 мест, от которой до Поляны Азау будут бесплатно курсировать шаттлы. "Эльбрус" радует гостей 17 км обустроенных трасс и современной канатной дорогой гондольного типа, третья очередь которой - Гара-Баши (3 847 м) - самая высокая в Европе.