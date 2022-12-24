Новые двухэтажные вагоны-бистро появились в России

Высокая кухня на колесах – в России презентовали новый тип вагона-бистро. Его включили в состав регулярного поезда дальнего следования. Теперь пассажир сможет разместиться на индивидуальном месте, заказать еду как в ресторане, а также зарядить телефон с помощью беспроводной зарядки, сообщает корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

Фото: Мир24 Мир24

Вагон, которого еще не делали. Усовершенствованный кузов, необычная планировка, два этажа. На первом – кухня, мощные холодильные камеры и бар. А на втором – сам ресторан. За счет того, что корпус вагона-бистро расширили, удалось увеличить площадь обеденного зала на втором этаже. В новом бистро впервые наряду со стандартными четырехместными столами появились индивидуальные кресла напротив окна.

Видео дня

«Позволяют комфортно удобно размещаться, обедать, работать. Каждое место оборудовано индивидуальными местами для зарядки гаджетов, есть розетки, USB-порты, освещение плавно регулируется, есть кнопка официанта. Как вы заметили, кресло разворачивается. И можно посетителям разместиться друг напротив друга. Также можно кресло развернуть вокруг своей оси и присоединиться к компании, которая напротив находится за столом», – рассказал генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов.

Вагон хоть и бистро, но в этом случае не значит фастфуд. Паста с морепродуктами, бифштекс, греческая мусака – это лишь несколько блюд из большого меню. В нем салаты, несколько видов супов, блюда из мяса и рыбы, пицца, десерты и напитки. Также есть детское меню и даже вегетарианское. Главная особенность – еда готовится на фабрике-кухне.

«Специальным образом упаковывается, замораживается. Под воздействием шоковой заморозки упаковывается в специальные касалетки в газово-модицифированную среду и поставляется уже в вагон-бистро в специальные холодильники и хранится здесь на всем протяжении путешествия пассажиров. Доготавливается здесь, в вагоне-бистро, компонуется на фарфоровую посуду и уже подается в красивом виде», – объясняет начальник управления организации питания АО «ФПК» Екатерина Сапсай.