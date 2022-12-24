Новые двухэтажные вагоны-бистро появились в России

Высокая кухня на колесах – в России презентовали новый тип вагона-бистро. Его включили в состав регулярного поезда дальнего следования. Теперь пассажир сможет разместиться на индивидуальном месте, заказать еду как в ресторане, а также зарядить телефон с помощью беспроводной зарядки, сообщает корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.
Вагон, которого еще не делали. Усовершенствованный кузов, необычная планировка, два этажа. На первом – кухня, мощные холодильные камеры и бар. А на втором – сам ресторан. За счет того, что корпус вагона-бистро расширили, удалось увеличить площадь обеденного зала на втором этаже. В новом бистро впервые наряду со стандартными четырехместными столами появились индивидуальные кресла напротив окна.
«Позволяют комфортно удобно размещаться, обедать, работать. Каждое место оборудовано индивидуальными местами для зарядки гаджетов, есть розетки, USB-порты, освещение плавно регулируется, есть кнопка официанта. Как вы заметили, кресло разворачивается. И можно посетителям разместиться друг напротив друга. Также можно кресло развернуть вокруг своей оси и присоединиться к компании, которая напротив находится за столом», – рассказал генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов.
Вагон хоть и бистро, но в этом случае не значит фастфуд. Паста с морепродуктами, бифштекс, греческая мусака – это лишь несколько блюд из большого меню. В нем салаты, несколько видов супов, блюда из мяса и рыбы, пицца, десерты и напитки. Также есть детское меню и даже вегетарианское. Главная особенность – еда готовится на фабрике-кухне.
«Специальным образом упаковывается, замораживается. Под воздействием шоковой заморозки упаковывается в специальные касалетки в газово-модицифированную среду и поставляется уже в вагон-бистро в специальные холодильники и хранится здесь на всем протяжении путешествия пассажиров. Доготавливается здесь, в вагоне-бистро, компонуется на фарфоровую посуду и уже подается в красивом виде», – объясняет начальник управления организации питания АО «ФПК» Екатерина Сапсай.
Такое меню сегодня пассажирам предлагают в 13 поездах. В ближайшее время Федеральная пассажирская компания получит еще несколько таких вагонов-бистро. Все они войдут в составы двухэтажного поезда Москва – Адлер, а также Москва – Казань. А в будущем таких вагонов станет еще больше.