«Аэрофлот» продолжает распродажу по 23 направлениям

«Аэрофлот» продолжает распродажу, о которой объявил 23 декабря. Перевозчик предлагает купить билеты в одну сторону по 23 направлениям по выгодной цене. Например, из Сочи отправиться в Дубай можно за 8 тыс. руб., такая же цена на рейсах из Новосибирска в Бангкок. В Мурманск из Москвы места в самолете на ближайшие дни предлагают по 2 тыс. руб.