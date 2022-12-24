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41 минуту назад

«Аэрофлот» продолжает распродажу по 23 направлениям

TourDom

«Аэрофлот» продолжает распродажу, о которой объявил 23 декабря. Перевозчик предлагает купить билеты в одну сторону по 23 направлениям по выгодной цене. Например, из Сочи отправиться в Дубай можно за 8 тыс. руб., такая же цена на рейсах из Новосибирска в Бангкок. В Мурманск из Москвы места в самолете на ближайшие дни предлагают по 2 тыс. руб.

«Аэрофлот» продолжает распродажу по 23 направлениям
Фото: tourdom.rutourdom.ru

24 декабря доступны скидки по таким направлениям: Москва – Челябинск / Нижневартовск / Мурманск / Оренбург / Сургут / Тюмень / Кемерово / Каир / Баку / Самарканд / Ургенч / Ереван / Караганда / Костанай; Санкт-Петербург – Волгоград / Красноярск / Самара; Сочи – Анталья / Дубай; Красноярск – Астана; Минеральные Воды – Уфа / Ереван; Новосибирск – Бангкок.

Акция распространяется на безбагажный тариф «Лайт» в экономе. Улететь можно в течение следующих 2 дней с момента покупки билета. Вчера, например, можно было забронировать места на рейсы из Москвы в Мале или Бангкок всего за 8 тыс. руб.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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