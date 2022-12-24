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1 час назад

Цены на новогодний перелет в Москву стремительно падают

TourDom

В преддверии Нового года в продаже появились не только дешевые авиабилеты в Петербург, но и в Москву. Редакция TourDom.ru проверила, сколько стоит перелет из популярных городов.

Цены на новогодний перелет в Москву стремительно падают
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По максимально низкой цене в лидеры выбилась Казань. Smartavia предлагает кресла по 690 руб., «Победа» – 780 руб., Nordwind – 1000 руб., Red Wings – 1500 руб., «Аэрофлот» – 1,9 тыс. руб. и далее по возрастанию.

Новосибирску тоже есть место в списке городов, откуда доступны недорогие билеты в столицу. Самые бюджетные предложения у лоукостерной «дочки» «Аэрофлота» – от 2300 за перелет и 4,5 часа в небе. Недорогие кресла можно забронировать на самолетах Smartavia и «Уральских авиалиний». В первом случае нужно заплатить 2700 руб., во втором – 3300 руб.

Из Сочи в Москву дешевле всего добраться рейсом Smartavia. В последний понедельник декабря билеты стоят 1490 руб. «Победа», «Уральские авиалинии» и Nordwind немного опережают по цене – 1,8–2 тыс. руб.

Чтобы долететь до столицы России из Екатеринбурга, нужно заплатить за место чуть больше 1000 руб. Кресло в самолете Smartavia – 1200 руб., «Победы» – 1300 руб. Такая же стоимость у этих авиакомпаний и на рейсы из Калининграда.

Самые дешевые билеты из Уфы в Москву у той же «Победы» и Utair. Цены начинаются от 1400 руб. Кресла на борту «Аэрофлота» дороже – от 2700 руб.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,Ютэйр,Red Wings,Аэрофлот,
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