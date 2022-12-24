Горнолыжные курорты открылись в Сочи

В Сочи ждут наплыва туристов. Горнолыжные курорты открывают сезон. В этом году из-за погоды с небольшим запозданием, сообщает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

Фото: Мир24 Мир24

Название этой горной долины – «Цирк-2». И в самом деле, она похожа на арену. Круглая площадка, окруженная скалами вроде манежа с амфитеатром. Ну а купол в данном случае – небо. Рельеф у горной чаши такой, что сюда наметает много снега, и лежит он до лета.

«Когда мы вылетали из Москвы, был ледяной дождь, здесь Дед Мороз постарался: мороз и солнце», – отметила турист из Сочи Ольга Кочурова.

«Для открытия нормально: потренироваться, вспомнить, время для экспериментов, поскольку большого снега еще нет», – сказал турист из Сочи Денис Ярных.

Спуск пока только на высоте больше двух тысяч метров. Там склоны хорошо замело, а вот трассы пониже откроют после двух-трех снегопадов. Их ожидают как раз к Новому году. Снега в Сочи в этом году совсем мало.

«Но сейчас на улице минус, мы начали снежить наши трассы, соседние курорты тоже начали снежить трассы», – рассказала генеральный директор курорта Яна Перепечаева.

На открытие сезона приехали около двух тысяч лыжников и сноубордистов. Вся инфраструктура уже работает: прокат оборудования и впервые – горнолыжной одежды, есть лыжная мастерская, можно также позаниматься с инструктором. Есть 15 подъемников, канатные дороги, кафе и рестораны. Номер в отеле четыре-пять звезд при бронировании на пять дней обойдется примерно в шесть тысяч рублей в сутки, прокат оборудования по базовому тарифу – четыре тысячи рублей.

«Подъемник стоит где-то 3,5 тыс., проживание по шесть тысяч рублей», – отметил турист из Краснодара Александр Коршиков.