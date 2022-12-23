Россиянин пытался забодать сотрудника аэропорта и попал на видео

В петербургском аэропорту Пулково агрессивный россиянин, устроивший дебош в аэропорту, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал 78|НОВОСТИ.

Фото: Лента.ру Лента.ру

На кадрах видно, как раздосадованный мужчина боднул сотрудника аэропорта, а потом предложил ему «выйти» и выяснить отношения. Россиянин также использовал ненормативную лексику.

«Я страдаю, и я спрашиваю с вас!» — заявил дебошир.

Пассажирам удалось совместно обезвредить хулигана и передать его полиции. На последних кадрах видно, как мужчина спокойно лежит на полу авиагавани, однако на голове у него заметна кровь.