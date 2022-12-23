Стали известны самые популярные направления с автовокзалов Москвы

В 2022 году с автовокзалов столицы пассажиры чаще всего уезжали в Новомосковск и Киржач. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы в своем телеграм-канале.

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В пятерку городов, куда москвичи и гости столицы отправлялись чаще всего, также вошли Обнинск, Воронеж и Кинешма. Общий пассажиропоток только по пяти популярным направлениям в 2022 году составил более 482 тысяч человек. В пресс-службе напомнили, что всего пассажирам доступны 157 междугородних направлений.