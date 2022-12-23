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1 час назад

Дорогая еда в аэропорту вызвала отвращение у пользователей сети

Lenta.ru

Пассажир самолета раскритиковал дорогой и скудный завтрак в аэропорту Дублина. Публикация, которая вызвала сочувствие и поддержку у многих пользователей сети, он поделился на Reddit.

Дорогая еда в аэропорту вызвала отвращение у пользователей сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказал мужчина, порция еды обошлась ему в 14,2 евро (около тысячи рублей). Завтрак, поданный в одноразовом контейнере, состоял из одного яйца, двух кусочков зажаренного мяса, фасоли с подливой и бутылки диетической Coca-Cola.

«Цена за это, честно говоря, оскорбительна», — написал пассажир.

Пользователи сети возмутились стоимостью завтрака — многие заявили, что отказались бы от него и потребовали бы деньги обратно.

«Вас обокрали, я как-то брал большой завтрак с горячим кофе всего за 16 евро», «Раньше завтрак в аэропорту Дублина был хотя бы вкусным», «Выглядит чертовски отвратительно», «Ужас. Если бы меня стошнило в этот контейнер, вы бы не смогли бы заметить разницу», — такие комментарии оставили они.

Новости путешествий,Coca-Cola,
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