Дорогая еда в аэропорту вызвала отвращение у пользователей сети

«Вас обокрали, я как-то брал большой завтрак с горячим кофе всего за 16 евро», «Раньше завтрак в аэропорту Дублина был хотя бы вкусным», «Выглядит чертовски отвратительно», «Ужас. Если бы меня стошнило в этот контейнер, вы бы не смогли бы заметить разницу», — такие комментарии оставили они.