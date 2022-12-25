Более 30 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропорта

В воскресенье, 25 декабря, в трех столичных аэропортах по меньшей мере 22 рейса задержаны и 13 отменены в связи с непогодой. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

Фото: m24.ru m24.ru

Так, по информации на 9.46 по московскому времени, во Внуково семь рейсов задержаны и пять отменены, 11 рейсов задержаны и пять отменены в аэропорту Домодедово, а в Шереметьево четыре рейса задержаны и три отменены.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе продлили до понедельника желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Так, в Москве предупреждение действует до 19:00 26 декабря, в Подмосковье – до 16:00 того же дня. Ранее оно действовало до 12:00 25 декабря.