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6 минут назад

Более 30 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах из-за непогоды

Москва24иещё 2

В воскресенье, 25 декабря, в трех столичных аэропортах по меньшей мере 22 рейса задержаны и 13 отменены в связи с непогодой. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

Более 30 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропорта
Фото: m24.rum24.ru

Так, по информации на 9.46 по московскому времени, во Внуково семь рейсов задержаны и пять отменены, 11 рейсов задержаны и пять отменены в аэропорту Домодедово, а в Шереметьево четыре рейса задержаны и три отменены.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе продлили до понедельника желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Так, в Москве предупреждение действует до 19:00 26 декабря, в Подмосковье – до 16:00 того же дня. Ранее оно действовало до 12:00 25 декабря.

В связи с непогодой городские службы Москвы проводят противогололедную обработку дорог и улиц. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства рекомендовали горожанам быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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