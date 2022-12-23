Американец на 12 лет арендовал каюту на океанском лайнере за $300 тысяч

Остин Уэллс, 28-летний сотрудник компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), взял в аренду на 12 лет каюту на круизом лайнере. Об этом пишет New York Post.

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Житель Сан-Диего не любит долгие перелеты, но обожает путешествовать, поэтому решил арендовать каюту на океанском лайнере MV Narrative площадью 22 кв. м. Остин Уэллс заплатил $300 тыс. за пользование помещением в течение 12 лет.

«Это все равно, что владеть квартирой. Я перехожу от этой модели, когда ты хочешь куда-то поехать, собираешь чемодан, садишься на самолет, снимаешь комнату, к тому, что теперь моя квартира, мой спортзал, мои врачи и стоматологи, все мои продуктовые магазины путешествуют по миру вместе со мной», — объяснил он.

Американец будет работать удаленно и следующие три года путешествовать по европейским странам.

Алистер Пунтон, генеральный директор компании Storylines, которая строит лайнер MV Narrative, тоже хочет жить на борту судна. Он планирует переехать на него вместе с женой и двумя детьми, как только лайнер будет готов к отплытию в 2025 году.

В дополнение к базовым удобствам круизного судна, на MV Narrative будут коворкинги, медицинские учреждения, фермерский рынок, круглосуточное обслуживание номеров и другое.