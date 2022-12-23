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2 часа назад

Президент Российского союза туриндустрии: Цены на зарубежный отдых вырастут на 50% в 2023 году

Мира Маркина

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предрек скачок цен на туристические поездки за границу. По мнению эксперта, стоимость путевок вырастет на 50%. Слова эксперта приводят “Известия”.

Ценам на зарубежный отдых в 2023 году предрекли рост на 50%
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Уманский отметил, что резкое подорожание будет связано с ростом курса валют. Ведь как показал опыт 2022 года, несмотря на заниженный курс, стоимость туров выросла на 30%.

“И связано это с ограничениями перевозки, нехваткой самолетов”, — пояснил представитель индустрии.

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Рост цен коснулся туров и по России. В частности, отдых в Сочи в среднем подорожал на 17%, подчеркнул президент РСТ. На других курортах Краснодарского края – на 10%. Не изменилась стоимость отдыха только в Крыму.

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