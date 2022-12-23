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2 часа назад

Аэропорт Нового Уренгоя наградил миллионного пассажира

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Аэропорт Нового Уренгоя принял миллионного пассажира, ему вручили подарки от авиакомпании «Ямал». Об этом сообщают в пресс-службе правительство ЯНАО.

Аэропорт Нового Уренгоя наградил миллионного пассажира
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Один миллион пассажиров – высокий результат. Особенно примечательно, что мы достигли его, обслуживая пассажиров еще в старом аэровокзале», – рассказал исполнительный директор крупнейшего аэропорта ЯНАО Роман Бочков.

Юбилейный пассажир получил подарки от руководства воздушной гавани и авиакомпании «Ямал», самолетом которой он летел. Клиенты аэропорта газовой столицы чаще всего летают в Москву, Сочи, Минеральные Воды и Тюмень.

26 декабря откроется новый терминал воздушной гавани, аэровокзал располагает 12 стойками регистрации и тремя телетрапами.

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