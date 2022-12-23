Аэропорт Нового Уренгоя наградил миллионного пассажира

Аэропорт Нового Уренгоя принял миллионного пассажира, ему вручили подарки от авиакомпании «Ямал». Об этом сообщают в пресс-службе правительство ЯНАО.

«Один миллион пассажиров – высокий результат. Особенно примечательно, что мы достигли его, обслуживая пассажиров еще в старом аэровокзале», – рассказал исполнительный директор крупнейшего аэропорта ЯНАО Роман Бочков.

Юбилейный пассажир получил подарки от руководства воздушной гавани и авиакомпании «Ямал», самолетом которой он летел. Клиенты аэропорта газовой столицы чаще всего летают в Москву, Сочи, Минеральные Воды и Тюмень.